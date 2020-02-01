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«ПСЖ» почтил память Коби Брайанта трогательным видео перед матчем с «Монпелье»

22:05
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На стадионе «Парк де Пренс» перед матчем 22-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Монпелье» (5:0) почтили память баскетболиста Коби Брайанта. На медиаэкране запустили видео, посвященное двукратному олимпийскому чемпиону.

Напомним, 26 января 41-летний Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.

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