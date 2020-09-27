«ПСЖ» победил «Реймс» благодаря дублю Икарди

«ПСЖ» на выезде обыграл «Реймс» (2:0) в матче 5-го тура лиги 1. Дублем в составе парижан отметился аргентинский нападающий Мауро Икарди. После пяти сыгранных матчей «ПСЖ» находится на седьмом месте, набрав девять очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Реймс» — «ПСЖ» — 0:2 (0:1)

Голы: Икарди, 9 (0:1). Икарди, 62 (0:2).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Маресич, Конан, Бериша, Шавалерен, Кассама (Хорнби, 81), Донис (Диа, 58), Мбюкю (Зенели, 65), Туре (Кутеса, 65).

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньюс, Кимпембе (Диалло, 85), Баккер, Дракслер (Эррера, 68), Паредес (Верратти, 68), Ди Мария (Сарабия, 78), Неймар, Икарди (Руис-Атиль, 78), Мбаппе.

Предупреждения: Кассама, 35. Дракслер, 51. Фокет, 73. Маркиньюс, 90+3.

Судья: Бюке.

27 сентября. Реймс. Стадион «Огюст Делон».