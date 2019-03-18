"ПСЖ" победил "Марсель", Ди Мария сделал дубль

"ПСЖ" обыграл "Марсель" в матче 29-го тура чемпионата Франции - 3:1. В составе парижан дубль сделал полузащитник Анхель Ди Мария, еще один мяч забил Кильян Мбаппе.

Марсельцы завершали матч в меньшинстве после удаления на 62-й минуте голкипера Стива Манданда. Его место в воротах занял Йоан Пеле. В компенсированное время он отразил удар с пенальти Кильяна Мбаппе.

Парижане одержали седьмую победу подряд. Команда лидирует в турнирной таблице лиги 1 и опережает на 20 очков "Лилль".

Чемпионат Франции

Лига 1

29-й тур

"ПСЖ" - "Марсель" - 3:1 (1:0)

Голы: Мбаппе, 45+2 (1:0). Жермен, 46 (1:1). Ди Мария, 55 (2:1). Ди Мария, 66 (3:1).

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 90+4 (вратарь)

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес (Дагба, 31), Тиагу Силва, Кюрзава (Бернат, 80), Менье (Керер, 36), Маркиньюс, Кимпембе, Верратти, Паредес, Ди Мария, Мбаппе.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Товен (Радоньич, 77), Сансон, Лопес (Стротман, 69), Сарр, Камара, Балотелли (Пеле, 65), Жермен, Окампос.

Предупреждения: Тиагу Силва, 17. Кюрзава, 26. Камара, 29. Ди Мария, 39. Кимпембе, 58. Окампос, 58. Сакаи, 89.

Удаление: Манданда, 62.

Судья: Готье.

17 марта. Париж. Стадион "Парк де Пренс".