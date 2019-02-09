"ПСЖ" победил "Бордо" благодаря голу Кавани

"ПСЖ" с минимальным счетом обыграл "Бордо" в матче 24-го тура чемпионата Франции (1:0). Единственный гол с пенальти забил нападающий Эдинсон Кавани.

"ПСЖ" набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. "Бордо" с 28 баллами располагается на 12-й строчке.

Экс-хавбек "Зенита" Леандро Паредес появился на поле на 59-й минуте - он заменил полузащитника Марко Верратти.

Чемпионат Франции

Лига 1

24-й тур

"ПСЖ" - "Бордо" - 1:0 (1:0)

Гол: Кавани, 42 - с пенальти.

"ПСЖ": Буффон, Дани Алвес, Тиагу Силва, Менье (Дагба, 80), Кимпембе, Нсоки, Верратти (Паредес, 59), Шупо-Мотинг, Кавани (Мбаппе, 46), Нкунку, Диаби.

"Бордо": Костиль, Сабали, Паблу (Йованович, 46), Кунде, Паленсия, Санкаре, Отавиу, Башич (Тшуамени, 60), Бриан, Де Превиль, Камано (Корнелиус, 78).

Предупреждения: Санкаре, 2. Нсоки, 10. Камано, 18. Тиагу Силва, 32. Де Превиль, 52. Диаби, 62.

Судья: Бюке.

09 февраля. Париж. Стадион "Парк де Пренс".

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