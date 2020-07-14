«ПСЖ» планирует усилиться защитником «Аталанты»

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику «Аталанты» Тимоти Кастаню, сообщает Goal.com со ссылкой на Le 10 Sport.

По информации источника, парижане рассматривают 24-летнего бельгийца в качестве замены его соотечественнику, Тома Менье, который ушел из команды на правах свободного агента и присоединился к «Боруссии Д». Сообщается, что «Аталанта» готова продать Кастаня, поскольку не хочет допустить варианта, при котором футболиста придется отпускать свободным агентом. Контракт защитника с итальянским клубом действует до конца июня следующего года.

В сезоне-2019/20 Кастань провел за «Аталанту» 26 матчей, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бельгийца в 16 миллионов евро.