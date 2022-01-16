«ПСЖ» ответил отказом на предложение «Ньюкасла» по Навасу

«ПСЖ» не собирается расставаться с голкипером Кейлором Навасом, сообщает RMC Sport.

«Ньюкасл» обратился к руководству парижан с запросом о трансферной информации по Навасу, однако неожиданно получили жесткий отказ.

Контракт голкипера истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 35-летний Навас сыграл 12 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 11 мячей и четырежды сыграл «на ноль».