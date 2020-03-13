«ПСЖ» отменил все тренировки до воскресенья
18:22
«ПСЖ» выступил с официальным заявлением касательно ситуации с эпидемией коронавируса. Все тренировки спортсменов клуба во всех видах спорта отменены до воскресения включительно. Спортсменам рекомендовано оставаться дома.
Отмечается, что медицинская служба клуба и эксперты мобилизованы и внимательно следят за развитием ситуации и ждут решения УЕФА по итогам видеоконференции 17 марта.
Несколько игроков клуба принимают участие в правительственной программе по информированию граждан о мерах профилактики.
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020