«ПСЖ» отменил все тренировки до воскресенья

«ПСЖ» выступил с официальным заявлением касательно ситуации с эпидемией коронавируса. Все тренировки спортсменов клуба во всех видах спорта отменены до воскресения включительно. Спортсменам рекомендовано оставаться дома.

Отмечается, что медицинская служба клуба и эксперты мобилизованы и внимательно следят за развитием ситуации и ждут решения УЕФА по итогам видеоконференции 17 марта.

Несколько игроков клуба принимают участие в правительственной программе по информированию граждан о мерах профилактики.