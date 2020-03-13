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Новости   //    Футбол   //    Франция

«ПСЖ» отменил все тренировки до воскресенья

18:22

«ПСЖ» выступил с официальным заявлением касательно ситуации с эпидемией коронавируса. Все тренировки спортсменов клуба во всех видах спорта отменены до воскресения включительно. Спортсменам рекомендовано оставаться дома.

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Отмечается, что медицинская служба клуба и эксперты мобилизованы и внимательно следят за развитием ситуации и ждут решения УЕФА по итогам видеоконференции 17 марта.

Несколько игроков клуба принимают участие в правительственной программе по информированию граждан о мерах профилактики.

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