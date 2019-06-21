"ПСЖ" откроет академию в России

"ПСЖ" сообщил на официальном сайте о будущем открытии академии клуба в России.

Сообщается, что проект будет осуществлен при содействии Дениса Мартыненко - бизнесмена, владеющего двумя футбольными центрами в Москве. Академия начнет работу с сентября. Заниматься будут дети возрастом от 3 до 15 лет, набор юных футболистов уже начался.

Они будут тренироваться 2-4 раза в неделю на современной арене рядом со стадионом "Лужники" в Москве. Сайт академии расположен здесь. С ноября 2019 года у начинающих футболистов также будет возможность посетить лагерь "ПСЖ" в Сочи.

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