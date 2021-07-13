«ПСЖ» отказался от планов переманить Месси
16:16
«ПСЖ» не станет подписывать нападающего Лионеля Месси, который 30 июня стал свободным агентом. Парижане больше не будут пытаться договориться с Месси о контракте, сообщает Le Parisien.
Месси был близок к уходу из «Барселоны» летом 2020 года. Помимо «ПСЖ», на 34-летнего аргентинца претендовал английский «Манчестер Сити».
11 июля сборная Аргентины впервые за 28 лет выиграла Кубок Америки, победив в финале бразильцев. Это первый значимый титул, завоеванный Месси с национальной командой со времен победы на Олимпиаде-2008.
Месси провел за «Барселону» 778 матчей во всех турнирах, забил 672 мяча и отдал 305 голевых передач.
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