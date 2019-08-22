«ПСЖ» оштрафован за баннер в адрес Неймара

«ПСЖ» получил штраф в две тысячи евро за баннер своих болельщиков в матче первого тура чемпионата Франции против «Нима» (3:0). На баннере содержалось обращение к Неймару. Решение принял дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции.

— Неймар, убирайся!, — написали болельщики. Также они оскорбляли бразильского форварда на протяжении игры.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Реал» или «Барселону».

PSG have been handed a (small) fine for the behavior of supporters aimed at Neymar.https://t.co/AAa8Mx6Ja8 — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) August 22, 2019

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