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«ПСЖ» оштрафован за баннер в адрес Неймара

10:32
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«ПСЖ» получил штраф в две тысячи евро за баннер своих болельщиков в матче первого тура чемпионата Франции против «Нима» (3:0). На баннере содержалось обращение к Неймару. Решение принял дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции.

— Неймар, убирайся!, — написали болельщики. Также они оскорбляли бразильского форварда на протяжении игры.

Ранее сообщалось, что футболист может перейти в «Реал» или «Барселону».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

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