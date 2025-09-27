«ПСЖ» и «Осер» встретятся в 6-м туре лиги 1 в субботу, 27 сентября. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.

27 сентября, 22:05. Parc des Princes (Париж)

За ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Осер» можно следить на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 5-ти туров лиги 1 парижане набрали 12 очков и занимают третье место в турнирной таблице, а команда из Осера с шестью баллами располагается на 10-й строчке.

