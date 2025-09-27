Футбол
27 сентября, 20:05

«ПСЖ» — «Осер»: трансляция матча чемпионата Франции онлайн

«ПСЖ» и «Осер» сыграют в чемпионате Франции 27 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Осер» встретятся в 6-м туре лиги 1 в субботу, 27 сентября. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.05 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.
27 сентября, 22:05. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:0
Осер

За ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Осер» можно следить на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 5-ти туров лиги 1 парижане набрали 12 очков и занимают третье место в турнирной таблице, а команда из Осера с шестью баллами располагается на 10-й строчке.

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Осер
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Популярное видео
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
    • «Лорьян» в большинстве победил «Монако» в матче лиги 1

    «Тулуза» и «Нант» сыграли вничью в матче лиги 1
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ПСЖ 6 5 0 1 12-4 15
    2
    		 Лион 6 5 0 1 8-3 15
    3
    		 Марсель 6 4 0 2 12-5 12
    4
    		 Монако 6 4 0 2 14-10 12
    5
    		 Страсбур 6 4 0 2 9-7 12
    6
    		 Лилль 6 3 1 2 13-9 10
    7
    		 Ланс 6 3 1 2 8-5 10
    8
    		 Ренн 6 2 3 1 7-8 9
    9
    		 Брест 6 2 1 3 11-11 7
    10
    		 Тулуза 6 2 1 3 9-11 7
    11
    		 Париж 6 2 1 3 10-13 7
    12
    		 Ницца 6 2 1 3 7-10 7
    13
    		 Лорьян 6 2 1 3 9-14 7
    14
    		 Осер 6 2 0 4 4-8 6
    15
    		 Гавр 6 1 2 3 6-8 5
    16
    		 Нант 6 1 2 3 5-7 5
    17
    		 Анже 6 1 2 3 3-6 5
    18
    		 Метц 6 0 2 4 5-13 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    3.10 21:45
    Париж – Лорьян
    		 - : -
    4.10 18:00
    Метц – Марсель
    		 - : -
    4.10 20:00
    Брест – Нант
    		 - : -
    4.10 22:05
    Осер – Ланс
    		 - : -
    5.10 16:00
    Лион – Тулуза
    		 - : -
    5.10 18:15
    Гавр – Ренн
    		 - : -
    5.10 18:15
    Монако – Ницца
    		 - : -
    5.10 18:15
    Страсбур – Анже
    		 - : -
    5.10 21:45
    Лилль – ПСЖ
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Ансу Фати

    Ансу Фати

    Монако

    		 3
    Жоау Невеш

    Жоау Невеш

    ПСЖ

    		 3
    Пабло Пажи

    Пабло Пажи

    Лорьян

    		 3
    П
    Ламин Камара

    Ламин Камара

    Монако

    		 3
    Людовик Айорк

    Людовик Айорк

    Брест

    		 3
    Витор Феррейра Витинья

    Витор Феррейра Витинья

    ПСЖ

    		 3
    И К Ж
    Садибу Сане

    Садибу Сане

    Метц

    		 3 1 1
    Махди Камара

    Махди Камара

    Ренн

    		 4 1 1
    Отавио

    Отавио

    Париж

    		 4 1 1
    Вся статистика

