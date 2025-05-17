«ПСЖ» и «Осер» встретятся в заключительном туре чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Осер» встретятся в матче заключительного, 34-го тура французской лиги 1 в субботу, 17 мая. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Осер» можно следить в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур.

17 мая 2025, 22:00. Парк де Пренс (Париж)

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также проведет перекличку матчей 34-го тура в формате мультикаста.

«ПСЖ» обеспечил себе победу в чемпионате Франции, столичная команда набрала 81 очко. «Осер» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы с 42 очками.