«ПСЖ» победил «Осер», «Монако» уступил «Лансу» и стал бронзовым призером лиги 1

«ПСЖ» дома обыграл «Осер» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев отметился дублем Хвича Кварацхелия еще один мяч на счету Маркиньоса. Единственный гол гостей забил Лассине Синайоко.

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

«ПСЖ» завершил чемпионат Франции-2024/25 на первом месте с 84 очками. «Осер» занял 11-ю строчку с 42 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур.

17 мая 2025, 22:00. Парк де Пренс (Париж)

В параллельном матче «Ланс» на своем поле разгромил «Монако» — 4:0.

У хозяев дважды забил Нейл Эль-Айнауи, по одному голу у Адриена Томассона и Анасса Зарури. Гости завершили игру в меньшинстве: на 52-й минуте красную карточку получил полузащитник Сунгуту Магасса.

«Монако» стал бронзовым призером чемпионата Франции-2024/25 с 61 очком. «Ланс» занял восьмую строчку с 52 очками.

Чемпионат Франции. Лига 1. 34-й тур.

17 мая 2025, 22:00. Боллар-Делелис (Ланс)

В другой игре вечера «Марсель» дома победил «Ренн» — 4:2.

У хозяев по два раза забили Мэйсон Гринвуд и Адриен Рабьо. У гостей отличились Исмаэль Коне и Карлос Гомес.

«Марсель» стал серебряным призером чемпионата Франции-2024/25 с 65 очками. «Ренн» занял 12-е место с 41 очком.