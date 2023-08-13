«ПСЖ» опубликовал фото Мбаппе с тренировки основной команды

«ПСЖ» показал фото тренировки нападающего Килиана Мбаппе с основной командой.

Также пресс-служба клуба сообщила, что 24-летний француз был восстановлен после конструктивных и позитивных переговоров.

Ранее «ПСЖ» выставил форварду ультиматум, согласно которому он не будет допущен до матчей в сезоне-2023/24, если откажется продлить контракт или покинуть команду в летнее трансферное окно.