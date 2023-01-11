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«ПСЖ» определится с будущим Серхио Рамоса ближе к концу сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
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Серхио Рамос.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» определится с будущим защитника команды Серхио Рамоса ближе к концу сезона-2022/23, сообщает The Athletic.

Руководство клуба хочет посмотреть на игру 36-летнего испанца в оставшейся части сезона, чтобы определится, стоит ли предлагать ему новый контракт.

Рамос перешел в «ПСЖ» в июле 2021 года, его нынешнее соглашение с парижанами действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за команду.

Серхио Рамос
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
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 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
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 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
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 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
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 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
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 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
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 Труа 17 4 6 7 29-33 18
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 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
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 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
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Брест – Лилль
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11.01 21:00
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Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
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11.01 23:00
Ницца – Монпелье
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ПСЖ – Анже
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Килиан Мбаппе

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

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Эммануэль Агбаду

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Реймс

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