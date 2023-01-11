«ПСЖ» определится с будущим Серхио Рамоса ближе к концу сезона

«ПСЖ» определится с будущим защитника команды Серхио Рамоса ближе к концу сезона-2022/23, сообщает The Athletic.

Руководство клуба хочет посмотреть на игру 36-летнего испанца в оставшейся части сезона, чтобы определится, стоит ли предлагать ему новый контракт.

Рамос перешел в «ПСЖ» в июле 2021 года, его нынешнее соглашение с парижанами действует до конца июня 2023 года. В сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 23 матчах за команду.