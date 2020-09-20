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«ПСЖ» одержал вторую победу в сезоне, переиграв «Ниццу»

15:54
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«ПСЖ» одержал вторую победу в сезоне лиги 1. В матче 4-го тура парижане на выезде справились с «Ниццей» — 3:0.

Первый гол в сезоне забил нападающий Кильян Мбаппе, который вернулся в состав «ПСЖ».

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Ницца» — «ПСЖ» — 0:3 (0:2)

Голы: Мбаппе, 38 — с пенальти (0:1). Ди Мария, 45 (0:2). Маркиньюс, 66 (0:3).

«Ницца»: Бенитес, Данте, Камара, Лотомба (Сильвестр, 58), Пельмар, Аталь (Данилюк, 65), Шнейдерлен, Ле Мелу, Тюрам-Юльен (Ндой, 58), Рони Лопеш (Гессан, 73), Гуири.

«ПСЖ»: Навас, Флоренци, Маркиньюс, Кимпембе (Дагба, 83), Баккер, Гей (Эррера, 23), Дракслер, Верратти, Ди Мария (Сарабия, 79), Икарди, Мбаппе (Фадига, 79).

Предупреждения: Верратти, 43. Баккер, 82. Шнейдерлен, 88.

Судья: Бастьен (Франция).

20 сентября. Ницца. Стадион «Алльянц Ривьера».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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