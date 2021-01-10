«ПСЖ» обыграл «Брест», «Лион» сыграл вничью с «Ренном»

«ПСЖ» в матче 19-го тура чемпионата Франции обыграл «Брест» со счетом 3:0.

Отличились Мойзе Кин, Мауро Икарди и Пабло Сарабия.

После этого матча «ПСЖ» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Брест» с 26 очками — на 11-й строчке.

В другом матча «Лион» сыграл вничью с «Ренном» (2:2). Команды занимают первое и пятое места соответственно.

Чемпионат Франции. Лига 1

19-й тур

ПСЖ — «Брест» — 3:0 (1:0)

Голы: Кин, 16 (1:0). Икарди, 81 (2:0). Сарабия, 83 (3:0).

ПСЖ: Навас, Маркиньюс, Диалло, Дагба (Флоренци, 86), Баккер (Кюрзава, 65), Эррера, Гей (Сарабия, 56), Верратти, Ди Мария (Дракслер, 86), Мбаппе, Кин (Икарди, 65).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Дюверн, Лан (Баттоккио, 77), Филиппото (Шарбоннье, 69), Белькебла (Мунье, 80), Февр, Онора (Ле Дуарон, 77), Кардона.

Предупреждения: Верратти, 62. Лан, 76.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

9 января. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

«Ренн» — «Лион» — 2:2 (1:0)

Голы: Гренье, 20 (1:0). Буриго, 55 (2:0). Депай, 79 (2:1). Денайер, 82 (2:2).

«Ренн»: Сален, Траоре, Ниамси, Агерд, Трюффер, Гренье (Тэ, 77), Н`Зонзи, Буриго, Камавинга, Террье (Рюттер, 77), Доку.

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо (Диоманде, 89), Денайер, Тиагу Мендес, Ауар, Лукас Пакета (Какере, 67), Депай, Корне, Токо-Экамби, Кадевере (Шерки, 67).

Предупреждения: Ауар, 14. Лукас Пакета, 54. Буриго, 87.

Судья: Лесаж (Франция).

9 января. Ренн. Стадион «Роазон Парк».

«Бордо» — «Лорьян» — 2:1 (2:1)

Голы: Уден, 13 (1:0). Моффи, 23 (1:1). Уден, 43 (2:1).

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Бенито, Отавиу, Башич, Де Превиль (Траоре, 74), Хван Ый Джо (Маджа, 86), Калу (Адли, 61), Уден (Баква, 86).

«Лорьян»: Дрейер, Морель, Ле Гофф, Гравиллон, Лемуан (Висса, 70), Монкондюи (Абержель, 58), Буагар (Грбич, 80), Чалоба, Ле Фе, Лорьенте, Моффи.

Предупреждения: Хван Ый Джо, 41. Байс, 90.

Судья: Делажо (Франция).

9 января. Бордо. Стадион «Матмют Атлантик».

«Метц» — «Ницца» — 1:1 (0:1)

Голы: Гуири, 18 — с пенальти (0:1). Бой, 79 (1:1).

«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Куяте, Ангбан, Мазиз (Сарр, 69), Майга, Лейя Исека (Амброз, 70), Гей (Яде, 70).

«Ницца»: Бенитес, Камара, Нсоки, Аталь (Лотомба, 66), Салиба, Данилюк, Рен-Аделаид, Тюрам-Юльен, Будауи (Клод Морис, 89), Рони Лопеш (Дольберг, 66), Гуири (Ндой, 88).

Предупреждения: Куяте, 17. Мазиз, 36. Нсоки, 67. Будауи, 76.

Судья: Амель (Франция).

9 января. Метц. Стадион «Сен-Симфорьен».

«Ланс» — «Страсбур» — 0:1 (0:1)

Гол: Диалло, 21.

«Ланс»: Лека, Айдара, Силла, Мишлен (Клаусс, 80), Гради, Баде (Дукуре, 73), Какюта, Каюзак (Жан, 80), Фофана, Сотока (Банза, 80), Калимуэндо (Ганаго, 74).

«Страсбур»: Кавасима, Лала, Джикю, Каси, Симакан (Митрович, 46), Томассон (Льенар, 90+2), Аолу, Сиссоко, Беллегард (Кароль, 72), Диалло (Уорис, 80), Айорк.

Предупреждения: Беллегард, 50. Каюзак, 50.

Судья: Тюрпен (Франция).

9 января. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».

«Монпелье» — «Нант» — 1:1 (1:0)

Голы: Ойонго, 6 (1:0). Луза, 51 (1:1).

«Монпелье»: Омлин, Илтон, Конгре, Суке (Ристич, 64), Ойонго (Самбия, 64), Козза, Ферри (Долли, 80), Молле (Ле Таллек, 54), Шотар, Делор, Лаборд.

«Нант»: Лафон, Фабиу да Силва (Траоре, 44), Коршья, Паллуа, Жиротто, Абед, Туре, Луза, Кулибали, Коко (Бамба, 82), Коло Муани.

Предупреждения: Суке, 31. Делор, 55. Ле Таллек, 59. Ферри, 73. Конгре, 75.

Судья: Летексье (Франция).

9 января. Монпелье. Стадион «Моссон».

«Ним» — «Лилль» — 0:1 (0:1)

Гол: Бурак Йылмаз, 29.

«Ним»: Рейне, Мелинг, Бриансон (Гессум, 83), Алакуш, До, Ферхат, Кубас, Элиассон (Дульевич, 70), Фомба (Алинви, 76), Ру (Коне, 83), Рипар.

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Брадарич (Мандава, 65), Ботман, Андре (Шека, 85), Иконе, Сумаре (Ренату Санчеш, 65), Бурак Йылмаз (Давид, 75), Бамба, Веа (Лихаджи, 76).

Предупреждения: Брадарич, 19. Сумаре, 34. Шека, 90+2.

Судья: Бризар (Франция).

9 января. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

«Реймс» — «Сент-Этьен» — 3:1 (2:0)

Голы: Диа, 12 — с пенальти (1:0). Диа, 37 (2:0). Кафаро, 58 (3:0). Аби, 72 (3:1).

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро (Кутеса, 84), Кассама (Мунетси, 56), Зенели (Думбья, 56), Диа (Сирхейс, 84), Мбюкю (Туре, 64).

«Сент-Этьен»: Мулен, Дебюши, Трауко, Рецос (Гурна-Дуат, 46), Мукуди, Будебуз, Юссуф (Соу, 46), Камара, Аушиш (Амума, 46), Буанга (Ривера, 84), Норден (Аби, 69).

Предупреждения: Будебуз, 12. Кассама, 14. Мбюкю, 32. Норден, 43. Мулен, 58. Буанга, 69.

Судья: Батта (Франция).

9 января. Реймс. Стадион «Огюст Делон».

«Дижон» — «Марсель» — 0:0

«Дижон»: Рачоппи, Экуэле Манга, Кулибали, Боэй, Музинга, Ндонг, Целина, Шейх (Лотоа, 64), Эбимбе (Добре, 78), Конате (Саммаритано, 64), Бальде (Шайдлер, 90+1).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо, Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 65), Ронжье, Гей (Кюизанс, 60), Бенедетто (Жермен, 61), Товен (Аке, 76), Радоньич (Пайет, 60).

Предупреждения: Шейх, 19. Экуэле Манга, 23. Гей, 29. Чалета-Цар, 63. Лотоа, 66.

Судья: Мигельгорри (Франция).

9 января. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».