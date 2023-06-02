«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса из клуба
«ПСЖ» объявил об уходе защитника Серхио Рамоса из клуба.
37-летний испанец покинет команду на правах свободного агента, парижане не будут продлевать контракт с футболистом, который действует до конца июня 2023 года.
Рамос выступал за «ПСЖ» с июля 2021 года, на его счету 5 голов и 1 результативная передача в 57 матчах за команду. Вместе с клубом испанец дважды становился чемпионом Франции и один раз выигрывал Суперкубок страны.
Ранее сообщалось, что защитник может продолжить карьеру в «Севилье», воспитанником которой является.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|37
|27
|4
|6
|87-37
|85
|
2
|Ланс
|37
|24
|9
|4
|65-28
|81
|
3
|Марсель
|37
|22
|7
|8
|67-39
|73
|
4
|Лилль
|37
|19
|9
|9
|64-43
|66
|
5
|Ренн
|37
|20
|5
|12
|67-38
|65
|
6
|Монако
|37
|19
|8
|10
|69-56
|65
|
7
|Лион
|37
|18
|8
|11
|64-44
|62
|
8
|Клермон Фут
|37
|16
|8
|13
|42-47
|56
|
9
|Ницца
|37
|14
|13
|10
|45-36
|55
|
10
|Лорьян
|37
|14
|10
|13
|50-52
|52
|
11
|Реймс
|37
|12
|15
|10
|44-42
|51
|
12
|Монпелье
|37
|14
|5
|18
|62-61
|47
|
13
|Тулуза
|37
|12
|9
|16
|49-56
|45
|
14
|Брест
|37
|11
|11
|15
|43-52
|44
|
15
|Страсбур
|37
|9
|13
|15
|50-57
|40
|
16
|Осер
|37
|8
|11
|18
|34-60
|35
|
17
|Нант
|37
|6
|15
|16
|36-55
|33
|
18
|Труа
|37
|4
|11
|22
|44-80
|23
|
19
|Аяччо
|37
|6
|5
|26
|22-74
|23
|
20
|Анже
|37
|4
|6
|27
|33-80
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.06
|22:00
|
Аяччо – Марсель
|- : -
|3.06
|22:00
|
Осер – Ланс
|- : -
|3.06
|22:00
|
Брест – Ренн
|- : -
|3.06
|22:00
|
Лорьян – Страсбур
|- : -
|3.06
|22:00
|
Монако – Тулуза
|- : -
|3.06
|22:00
|
Нант – Анже
|- : -
|3.06
|22:00
|
Ницца – Лион
|- : -
|3.06
|22:00
|
ПСЖ – Клермон Фут
|- : -
|3.06
|22:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|3.06
|22:00
|
Труа – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|28
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|27
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|24
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|16
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|29
|3
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|29
|3
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|29
|2
|2
Новости