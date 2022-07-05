«ПСЖ» объявил об отставке Маурисио Почеттино
«ПСЖ» объявил об отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.
«Наш клуб подтверждает, что мы завершили сотрудничество с Почеттино. Мы благодарим Маурисио и его тренерский штаб за работу и желаем им всего наилучшего», — говорится в заявлении парижан.
Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года, под руководством 50-летнего аргентинца команда выиграла чемпионат Франции, а также стала обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Сегодня, 5 июля сообщалось, что «ПСЖ» планирует провести пресс-конференцию, на которой с большой долей вероятности будет объявлено о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером команды.
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17
|Клермон Фут
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18
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19
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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Страсбур – Монако
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Тулуза – Ницца
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