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Сегодня, 13:31

«ПСЖ» объявил об отставке Маурисио Почеттино

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Маурисио Почеттино.
Фото Reuters

«ПСЖ» объявил об отставке Маурисио Почеттино с поста главного тренера команды.

«Наш клуб подтверждает, что мы завершили сотрудничество с Почеттино. Мы благодарим Маурисио и его тренерский штаб за работу и желаем им всего наилучшего», — говорится в заявлении парижан.

Почеттино возглавлял «ПСЖ» с января 2021 года, под руководством 50-летнего аргентинца команда выиграла чемпионат Франции, а также стала обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Сегодня, 5 июля сообщалось, что «ПСЖ» планирует провести пресс-конференцию, на которой с большой долей вероятности будет объявлено о назначении Кристофа Гальтье новым главным тренером команды.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/communique-du-paris-saint-germain-2022-2023
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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