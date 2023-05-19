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«ПСЖ» объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом до 2028 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-служба «ПСЖ» объявила о продлении контракта с капитаном команды Маркиньосом.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Бразилец играет за «ПСЖ» с 2013 года.

«Я рад продлению контракта, очень горжусь этим. Для меня это особенный момент. «ПСЖ» всегда доверял мне, я также доверяю клубу. Я убежден, что в ближайшие годы мы продолжим вместе добиваться успехов», — приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

В текущем сезоне 29-летний футболист сыграл за парижан 42 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 35 22 7 6 65-35 73
4
 Монако 35 19 8 8 68-51 65
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 Лилль 35 17 9 9 60-41 60
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 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 35 16 8 11 58-43 56
8
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
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 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
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 Монпелье 35 13 5 17 57-58 44
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 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
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 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 35 6 15 14 35-50 33
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 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
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 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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