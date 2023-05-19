«ПСЖ» объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом до 2028 года

Пресс-служба «ПСЖ» объявила о продлении контракта с капитаном команды Маркиньосом.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Бразилец играет за «ПСЖ» с 2013 года.

«Я рад продлению контракта, очень горжусь этим. Для меня это особенный момент. «ПСЖ» всегда доверял мне, я также доверяю клубу. Я убежден, что в ближайшие годы мы продолжим вместе добиваться успехов», — приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

В текущем сезоне 29-летний футболист сыграл за парижан 42 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.