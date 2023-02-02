«ПСЖ» объявил, что Мбаппе выбыл на три недели. Он пропустит матч с «Баварией»
Мбаппе выбыл на три недели и пропустит матч с «Баварией»
«ПСЖ» опубликовал заявление о повреждении нападающего Килиана Мбаппе, которое он получил в матче с «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции.
После медицинского обследования выяснилось, что у Мбаппе травма левого бедра в области двуглавой мышцы. Срок его отсутствия оценивается в 3 недели. Сегодня будут проведены дополнительные тесты для защитника Серхио Рамоса.
Таким образом, 24-летний форвард пропустит игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», которая состоится 14 февраля. Также он не сможет сыграть ближайшие матчи команды с «Тулузой», «Марселем» и «Монако».
Источник: ФК ПСЖ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|21
|16
|3
|2
|52-16
|51
|
2
|Марсель
|21
|14
|4
|3
|42-17
|46
|
3
|Ланс
|21
|13
|6
|2
|33-15
|45
|
4
|Монако
|21
|12
|5
|4
|46-29
|41
|
5
|Ренн
|21
|12
|4
|5
|40-22
|40
|
6
|Лорьян
|21
|10
|5
|6
|35-34
|35
|
7
|Лилль
|21
|10
|5
|6
|35-26
|35
|
8
|Ницца
|21
|8
|7
|6
|24-20
|31
|
9
|Клермон Фут
|21
|8
|6
|7
|24-27
|30
|
10
|Тулуза
|21
|8
|5
|8
|35-36
|29
|
11
|Лион
|21
|8
|5
|8
|30-23
|29
|
12
|Реймс
|21
|6
|11
|4
|26-26
|29
|
13
|Нант
|21
|4
|10
|7
|21-26
|22
|
14
|Монпелье
|21
|6
|2
|13
|31-43
|20
|
15
|Брест
|21
|4
|7
|10
|23-34
|19
|
16
|Труа
|21
|4
|7
|10
|32-45
|19
|
17
|Аяччо
|21
|5
|3
|13
|18-37
|18
|
18
|Страсбур
|21
|2
|9
|10
|25-39
|15
|
19
|Осер
|21
|3
|4
|14
|18-46
|13
|
20
|Анже
|21
|2
|2
|17
|18-47
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.02
|19:00
|
ПСЖ – Тулуза
|- : -
|4.02
|21:00
|
Труа – Лион
|- : -
|4.02
|23:00
|
Ренн – Лилль
|- : -
|5.02
|15:00
|
Клермон Фут – Монако
|- : -
|5.02
|17:00
|
Аяччо – Нант
|- : -
|5.02
|17:00
|
Осер – Реймс
|- : -
|5.02
|17:00
|
Лорьян – Анже
|- : -
|5.02
|17:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|5.02
|19:05
|
Брест – Ланс
|- : -
|5.02
|22:45
|
Марсель – Ницца
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Ницца
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|16
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|18
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|15
|1
|2
Новости