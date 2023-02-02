«ПСЖ» объявил, что Мбаппе выбыл на три недели. Он пропустит матч с «Баварией»

Мбаппе выбыл на три недели и пропустит матч с «Баварией»

«ПСЖ» опубликовал заявление о повреждении нападающего Килиана Мбаппе, которое он получил в матче с «Монпелье» (3:1) в 21-м туре чемпионата Франции.

После медицинского обследования выяснилось, что у Мбаппе травма левого бедра в области двуглавой мышцы. Срок его отсутствия оценивается в 3 недели. Сегодня будут проведены дополнительные тесты для защитника Серхио Рамоса.

Таким образом, 24-летний форвард пропустит игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», которая состоится 14 февраля. Также он не сможет сыграть ближайшие матчи команды с «Тулузой», «Марселем» и «Монако».