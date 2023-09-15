«ПСЖ» — «Ницца»: смотреть прямую трансляцию матча французской лиги 1 (видео)
«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в матче 5-го тура чемпионата Франции
«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в матче 5-го тура лиги 1. Игра пройдет 15 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.
Формальные события матча «Лион» — «ПСЖ» доступны в нашем матч-центре.
Смотреть игру чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» можно будет бесплатно в группе болельщиков «ПСЖ» в «ВКонтакте», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 21:45.
Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|ПСЖ
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
4
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
8
|Ницца
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
9
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
10
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
11
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
13
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.09
|22:00
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|16.09
|18:00
|
Ренн – Лилль
|- : -
|16.09
|22:00
|
Ланс – Метц
|- : -
|17.09
|14:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|16:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|17.09
|18:05
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|21:45
|
Лион – Гавр
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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