Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:00

«ПСЖ» — «Ницца»: смотреть прямую трансляцию матча французской лиги 1 (видео)

«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в матче 5-го тура чемпионата Франции
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
ФК «ПСЖ».
Фото AFP

«ПСЖ» и «Ницца» сыграют в матче 5-го тура лиги 1. Игра пройдет 15 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, Франция. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Формальные события матча «Лион» — «ПСЖ» доступны в нашем матч-центре.

Франция. Лига 1. 5-й тур
15 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ницца

Смотреть игру чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ницца» можно будет бесплатно в группе болельщиков «ПСЖ» в «ВКонтакте», который проведет видеотрансляцию матча. Начало прямого эфира — в 21:45.

Парижане занимают второе место с 8 очками в турнирной таблице чемпионата Франции, а «Ницца» располагается на 8-й строчке с шестью баллами.

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Дана Уайт перестал быть президентом и сменит должность в UFC
«Ничто не должно покупаться ценой предательства». Звездная фигуристка пристыдила Литву
В Ростове отменили запланированный на 19 сентября концерт Игоря Николаева
В ТЦ Реутова четырехлетняя девочка лишилась пальцев на эскалаторе
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лига 1: расписание и трансляции матчей чемпионата Франции 15 — 17 сентября
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Монако 4 3 1 0 13-5 10
2
 ПСЖ 4 2 2 0 8-3 8
3
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
4
 Реймс 4 2 1 1 8-5 7
5
 Лилль 4 2 1 1 5-5 7
6
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
7
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
8
 Ницца 4 1 3 0 4-2 6
9
 Страсбур 4 2 0 2 4-6 6
10
 Гавр 4 1 2 1 8-6 5
11
 Лорьян 4 1 2 1 5-5 5
12
 Тулуза 4 1 2 1 5-6 5
13
 Метц 4 1 2 1 6-9 5
14
 Монпелье 4 1 1 2 7-7 4
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Клермон Фут 4 0 1 3 4-9 1
17
 Ланс 4 0 1 3 4-10 1
18
 Лион 4 0 1 3 3-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.09 22:00
ПСЖ – Ницца
 - : -
16.09 18:00
Ренн – Лилль
 - : -
16.09 22:00
Ланс – Метц
 - : -
17.09 14:00
Лорьян – Монако
 - : -
17.09 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
17.09 16:00
Реймс – Брест
 - : -
17.09 16:00
Страсбур – Монпелье
 - : -
17.09 18:05
Марсель – Тулуза
 - : -
17.09 21:45
Лион – Гавр
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 5
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 4
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 4
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Такуми Минамино

Такуми Минамино

Монако

 3
Жан-Рикне Беллегард

Жан-Рикне Беллегард

Страсбур

 2
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 3 1 1
Бастьен Меюпью

Бастьен Меюпью

Нант

 1 1 0
Абу Ло

Абу Ло

Метц

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости