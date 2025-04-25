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25 апреля, 23:41

«ПСЖ» проиграл «Ницце» и потерпел первое поражение в лиге 1

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Морган Сансон.
Фото AFP

«ПСЖ» на своем поле уступил «Ницце» в матче 31-го тура французской лиги 1 — 1:3.

Дублем у гостей отметился Морган Сансон. Хабвек отличился на 34-й и 46-й минутах. Еще один мяч на 70-й минуте забил Юсуф Ндайишимие. «Ницца» забила три гола с трех ударов в створ ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

Единственный гол парижан на счету Фабиана Руиса (41-я минута).

«ПСЖ» (78 очков) потерпел первое поражение в этом розыгрыше лиги 1. Ранее команда досрочно гарантировала себе чемпионский титул.

«Ницца» (54) поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 31-й тур.
25 апреля, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
1:3
Ницца

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
5
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
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