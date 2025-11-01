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Гол Рамуша на 90+4-й минуте принес «ПСЖ» победу над «Ниццей»

Алина Савинова
Софьян Диоп и Уоррен Заир-Эмери.
Фото AFP

«ПСЖ» на своем поле победил «Ниццу» в матче 11-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол забил Гонсалу Рамуш, который отличился на 90+4-й минуте с передачи Хвичи Кварацхелии.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.

«ПСЖ» продлил беспроигрышную серию до восьми матчей во всех турнирах. В лиге 1 команда сохраняет первое место с 24 очками. «Ницца» с 17 баллами занимает восьмую строчку.

Следующий матч в чемпионате Франции парижане проведут 9 ноября против «Лиона», «орлята» в этот же день сыграют против «Метца».

Чемпионат Франции. Лига 1. 11-й тур.
01 ноября 2025, 19:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
1:0
Ницца
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3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
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 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
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 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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