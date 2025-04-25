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Сегодня, 19:15

«ПСЖ» — «Ницца»: онлайн-трансляция матча лиги 1

«ПСЖ» и «Ницца» встретятся в матче чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«ПСЖ» и «Ницца» встретятся в матче 31-го тура французской лиги 1 в пятницу, 25 апреля. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «ПСЖ» — «Ницца» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 31-й тур.
25 апреля, 21:45. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Ницца

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

«ПСЖ» досрочно обеспечил чемпионский титул в лиге, команда набрала 78 очков в 30 турах. «Ницца» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 51 очком. В первом круге чемпионата команды сыграли вничью (1:1).

Футбол
ФК Ницца
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 24 6 0 83-28 78
2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Ницца 30 14 9 7 56-38 51
6
 Лион 30 15 6 9 58-41 51
7
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 30 8 6 16 29-48 30
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 29 6 6 17 31-68 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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34 тур
25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 - : -
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 - : -
26.04 20:00
Гавр – Монако
 - : -
26.04 22:05
Лион – Ренн
 - : -
27.04 16:00
Анже – Лилль
 - : -
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
 - : -
27.04 21:45
Марсель – Брест
 - : -
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 18
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Жонатан Давид

Лилль

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П
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Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
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Жоау Невеш

ПСЖ

 8
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Райан Шерки

Лион

 8
И К Ж
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Нант

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