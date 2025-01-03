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Сегодня, 00:11

«ПСЖ не ведет переговоров с Роналду

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X сообщил, что в «Пари Сен-Жермен» опровергли слухи о переговорах с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

По информации источников журналиста, французский клуб не ведет переговоров о подписании контракта с 39-летним португальцем, несмотря на сообщения в СМИ об интересе к игроку сборной Португалии. Подобных обсуждений даже не было в «ПСЖ».

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне он забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах.

В декабре экс-игрок сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что в 2018 году Роналду мог перейти в «ПСЖ», но оказался в «Ювентусе».

Криштиану Роналду
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
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