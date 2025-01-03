«ПСЖ не ведет переговоров с Роналду

Инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X сообщил, что в «Пари Сен-Жермен» опровергли слухи о переговорах с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

По информации источников журналиста, французский клуб не ведет переговоров о подписании контракта с 39-летним португальцем, несмотря на сообщения в СМИ об интересе к игроку сборной Португалии. Подобных обсуждений даже не было в «ПСЖ».

Действующий контракт Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне он забил 16 голов и сделал 3 голевые передачи в 19 матчах во всех турнирах.

В декабре экс-игрок сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра рассказал, что в 2018 году Роналду мог перейти в «ПСЖ», но оказался в «Ювентусе».