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«ПСЖ» не отпустит Неймара и Маркиньоса на Олимпиаду

20:46
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«ПСЖ» ответил отказом на запрос Бразильской футбольной конфедерации, предупредив, что нападающий Неймар и защитник Маркиньос не будут отпущены на Олимпийские игры в Токио, сообщает ESPN.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они должны были состояться в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что на футбольном турнире Олимпийских игр выступают молодежные сборные стран. При этом каждая из команд может включать в заявочный лист троих футболистов старше 23 лет.

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