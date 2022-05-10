«ПСЖ» не оставляет попытки заполучить Каземиро

«ПСЖ» пока не отказался от идеи приобретения полузащитника «Реала» Каземиро, сообщает журналист Адриен Гренье.

Мадридский клуб может рассмотреть вариант с продажей бразильца, если поступит подходящее предложение.

Не исключается вариант, что Каземиро перейдет в туринский «Ювентус» или в один из топ-клубов АПЛ.

Действующий контракт Каземиро с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.