«ПСЖ» не оставляет попытки заполучить Каземиро
«ПСЖ» пока не отказался от идеи приобретения полузащитника «Реала» Каземиро, сообщает журналист Адриен Гренье.
Мадридский клуб может рассмотреть вариант с продажей бразильца, если поступит подходящее предложение.
Не исключается вариант, что Каземиро перейдет в туринский «Ювентус» или в один из топ-клубов АПЛ.
Действующий контракт Каземиро с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|36
|24
|8
|4
|81-36
|80
|
2
|Марсель
|36
|20
|8
|8
|59-36
|68
|
3
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Страсбур
|36
|16
|12
|8
|59-39
|60
|
6
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|
7
|Ланс
|36
|16
|10
|10
|57-45
|58
|
8
|Лион
|36
|15
|11
|10
|61-48
|55
|
9
|Лилль
|36
|13
|12
|11
|43-45
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|36
|13
|9
|14
|45-49
|48
|
12
|Монпелье
|36
|12
|7
|17
|49-55
|43
|
13
|Реймс
|36
|10
|13
|13
|39-40
|43
|
14
|Анже
|36
|9
|11
|16
|42-54
|38
|
15
|Труа
|36
|9
|10
|17
|35-49
|37
|
16
|Клермон Фут
|36
|9
|9
|18
|37-66
|36
|
17
|Лорьян
|36
|8
|10
|18
|34-62
|34
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Метц
|36
|5
|13
|18
|34-64
|28
|
20
|Бордо
|36
|5
|12
|19
|48-89
|27
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|22:00
|
Лилль – Монако
|1 : 2
|7.05
|18:00
|
Брест – Страсбур
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Метц – Лион
|3 : 2
|8.05
|16:00
|
Анже – Бордо
|4 : 1
|8.05
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|2 : 1
|8.05
|16:00
|
Реймс – Ланс
|1 : 2
|8.05
|18:05
|
Лорьян – Марсель
|0 : 3
|8.05
|21:45
|
ПСЖ – Труа
|2 : 2
|11.05
|20:00
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|11.05
|22:00
|
Нант – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|31
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|30
|2
|7
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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