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Сегодня, 18:02

«ПСЖ» не оставляет попытки заполучить Каземиро

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» пока не отказался от идеи приобретения полузащитника «Реала» Каземиро, сообщает журналист Адриен Гренье.

Мадридский клуб может рассмотреть вариант с продажей бразильца, если поступит подходящее предложение.

Не исключается вариант, что Каземиро перейдет в туринский «Ювентус» или в один из топ-клубов АПЛ.

Действующий контракт Каземиро с мадридским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
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 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
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 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
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 Нант 35 14 9 12 50-43 51
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 Брест 36 13 9 14 45-49 48
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