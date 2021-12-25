«ПСЖ» не может найти новый клуб для Дракслера из-за высокой зарплаты игрока

«ПСЖ» хотел отдать в аренду полузащитника Юлиана Дракслера. Но пока французы не могут найти новую команду для 28-летнего немца, сообщает L'Equipe.

Все упирается в высокую зарплату игрока: он получает 4,2 миллиона евро в год. А его контракт с парижанами рассчитан до лета 2024-го.

В этом сезоне Дракслер принял участие в 14 матчах во всех турнирах. Но его счету 2 гола и столько же голевых передач.