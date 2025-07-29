«ПСЖ» не может договориться с Доннаруммой о новом контракте
Вратрь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб, сообщает Le Parisien.
По сведениям источника, переговоры с 26-летним итальянцем о продлении контракта зашли в тупик. На голкипера претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».
На фоне плохих переговоров с Доннаруммой «ПСЖ» рассматривает возможное подписание Люка Шевалье из «Лилля».
В сезоне-2024/25 Доннарумма сыграл в 47 матчах во всех турнирах и пропустил 43 гола при 17 играх на ноль.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|11
|7
|3
|1
|21-9
|24
|
2
|Марсель
|11
|7
|1
|3
|25-11
|22
|
3
|Ланс
|11
|7
|1
|3
|17-10
|22
|
4
|Лилль
|11
|6
|2
|3
|23-13
|20
|
5
|Монако
|11
|6
|2
|3
|23-17
|20
|
6
|Лион
|11
|6
|2
|3
|16-12
|20
|
7
|Страсбур
|11
|6
|1
|4
|22-16
|19
|
8
|Ницца
|11
|5
|2
|4
|16-16
|17
|
9
|Тулуза
|11
|4
|3
|4
|17-15
|15
|
10
|Ренн
|11
|3
|6
|2
|18-17
|15
|
11
|Париж
|11
|4
|2
|5
|18-20
|14
|
12
|Гавр
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|
13
|Брест
|11
|2
|4
|5
|14-18
|10
|
14
|Анже
|11
|2
|4
|5
|8-15
|10
|
15
|Нант
|11
|2
|3
|6
|10-17
|9
|
16
|Лорьян
|11
|2
|3
|6
|13-25
|9
|
17
|Метц
|11
|2
|2
|7
|10-26
|8
|
18
|Осер
|11
|2
|1
|8
|7-17
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.11
|22:45
|Париж – Ренн
|- : -
|8.11
|19:00
|Марсель – Брест
|- : -
|8.11
|21:00
|Гавр – Нант
|- : -
|8.11
|23:05
|Монако – Ланс
|- : -
|9.11
|17:00
|Лорьян – Тулуза
|- : -
|9.11
|19:15
|Анже – Осер
|- : -
|9.11
|19:15
|Метц – Ницца
|- : -
|9.11
|19:15
|Страсбур – Лилль
|- : -
|9.11
|22:45
|Лион – ПСЖ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|7
|П
|
|4
|
|
Валентин Барко
Страсбур
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|6
|1
|2
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|8
|1
|2
Новости