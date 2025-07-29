Футбол
29 июля, 07:45

«ПСЖ» не может договориться с Доннаруммой о новом контракте

Сергей Разин
корреспондент

Вратрь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб, сообщает Le Parisien.

По сведениям источника, переговоры с 26-летним итальянцем о продлении контракта зашли в тупик. На голкипера претендуют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

На фоне плохих переговоров с Доннаруммой «ПСЖ» рассматривает возможное подписание Люка Шевалье из «Лилля».

В сезоне-2024/25 Доннарумма сыграл в 47 матчах во всех турнирах и пропустил 43 гола при 17 играх на ноль.

Джанлуиджи Доннарумма
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
