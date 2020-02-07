«ПСЖ» не хочет продлевать контракт с Тиагу Силвой и собирается отпустить его летом

«ПСЖ» не хочет предлагать новый контракт защитнику команды Тиагу Силве, сообщает L'Equipe.

По информации издания, парижане собираются отпустить 35-летнего бразильца в качестве свободного агента летом 2020 года. Источник заявляет, что сам футболист хотел бы остаться в столичной команде до 2022 года, однако спортивный директор «ПСЖ» Леонардо хочет освободить платежную ведомость.

В сезоне-2019/20 Тиагу Силва провел 26 матчей в составе парижан, на его счету 1 результативная передача. Контракт 35-летнего бразильца действует до лета 2020 года.