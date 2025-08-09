«ПСЖ» не хочет потерять Доннарумму свободным агентом. Парижане постараются продать вратаря
«ПСЖ» не может договориться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, парижане не хотят потерять 26-летнего итальянца свободным агентом в следующем году, поэтому постараются продать его в это трансферное окно.
В сезоне-2024/25 Доннарумма сыграл в 47 матчах во всех турнирах и пропустил 43 гола при 17 играх на ноль.
Новости