«ПСЖ» не хочет потерять Доннарумму свободным агентом. Парижане постараются продать вратаря

«ПСЖ» не может договориться с вратарем Джанлуиджи Доннаруммой о продлении контракта, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, парижане не хотят потерять 26-летнего итальянца свободным агентом в следующем году, поэтому постараются продать его в это трансферное окно.

В сезоне-2024/25 Доннарумма сыграл в 47 матчах во всех турнирах и пропустил 43 гола при 17 играх на ноль.