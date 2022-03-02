«ПСЖ» не хочет платить «Монако» бонус за продление контракта с Мбаппе

«ПСЖ» не хочет выплачивать «Монако» часть бонусов за трансфер нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Le Parisien.

В соглашении между клубами было прописано, что парижане заплатят за покупку форварда 145 миллионов евро. Предполагалось, что еще 35 миллионов евро «ПСЖ» отдаст в качестве бонуса, который активируется в случае, если Мбаппе продлит контракт с парижским клубом.

«ПСЖ» делает все, чтобы подписать новое соглашение с французским нападающим, но при этом не хочет платить «Монако» эти 35 миллионов.

Рассматривается вариант, при котором 23-летний Мбаппе подпишет новый контракт с «ПСЖ» в июле этого года. Технически это станет не продлением соглашения, а подписанием нового жоговора, так как действующий контракт футболиста истекает 30 июня.