«ПСЖ» не будет выкупать Флоренци у «Ромы»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци не станет игроком «ПСЖ» на постоянной основе, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Спортивный директор парижан Леонардо решил не приобретать права на 30-летнего итальянца, находившегося в клубе в аренде. В соглашении была прописана опция выкупа за 9 миллионов евро.

Агент Флоренци в ближайшее время встретится с руководством римского клуба, чтобы обсудить будущее своего клиента.

В прошлом сезоне Флоренци провел за «ПСЖ» 36 матчей, забил 2 гола и сделал результативную передачу.