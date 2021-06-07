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«ПСЖ» не будет выкупать Флоренци у «Ромы»

07:19
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Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци не станет игроком «ПСЖ» на постоянной основе, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Спортивный директор парижан Леонардо решил не приобретать права на 30-летнего итальянца, находившегося в клубе в аренде. В соглашении была прописана опция выкупа за 9 миллионов евро.

Агент Флоренци в ближайшее время встретится с руководством римского клуба, чтобы обсудить будущее своего клиента.

В прошлом сезоне Флоренци провел за «ПСЖ» 36 матчей, забил 2 гола и сделал результативную передачу.

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