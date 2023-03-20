«ПСЖ» не будет увольнять Гальтье до конца сезона

Руководство «ПСЖ» не будет принимать решение о будущем главного тренера клуба Кристофа Гальтье до окончания сезона, утверждает RMC Sport.

По информации источника, парижане не нашли явных претендентов на замену Гальтье, поэтому решили оставить французского специалиста в клубе до конца сезона.

Гальтье возглавляет «ПСЖ» с лета прошлого года. В 28-м туре лидер французской лиги 1 проиграл «Ренну» (0:2). После этого отрыв парижан от «Марселя» сократился до 7 очков.