«ПСЖ» не будет предлагать новый контракт лучшему бомбардиру в истории клуба Эдинсону Кавани, сообщает France Football. Основная причина — высокая зарплата. Он получает более 16 миллионов евро в год, а по новому соглашению хотел бы увеличить эту цифру до 18 миллионов. Спортивный директор парижан Леонардо решил не предлагать контракт лучшему бомбардиру в истории клуба, так как Мауро Икарди успешно заменил уругвайца во время его травмы.

Контракт 32-летнего Кавани рассчитан до лета 2020 года. В зимнее трансферное окно «Атлетико» может сделать предложение о его приобретении. В текущем сезоне на его счету 2 гола в 10 матчах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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