«ПСЖ» не будет отдавать Пабло Сарабию в аренду в этом сезоне

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия не будет снова отдан в аренду в этом сезоне.

По данным AS, 30-летний футболист будет входить в состав первой команды и играть на «Парк де Пренс» в сезоне-2022/23.

Сарабия перешел в «ПСЖ» из «Севильи» три года назад, но прошлый сезон провел в Португалии в составе «Спортинга», где стал лучшим бомбардиром с 21 голом и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что испанец может перейти в «Атлетико» на правах аренды.

За «ПСЖ» полузащитник провел 79 матчей во всех соревнованиях, забил 22 гола и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.