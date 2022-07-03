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Сегодня, 17:59

«ПСЖ» не будет отдавать Пабло Сарабию в аренду в этом сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия не будет снова отдан в аренду в этом сезоне.

По данным AS, 30-летний футболист будет входить в состав первой команды и играть на «Парк де Пренс» в сезоне-2022/23.

Сарабия перешел в «ПСЖ» из «Севильи» три года назад, но прошлый сезон провел в Португалии в составе «Спортинга», где стал лучшим бомбардиром с 21 голом и девятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что испанец может перейти в «Атлетико» на правах аренды.

За «ПСЖ» полузащитник провел 79 матчей во всех соревнованиях, забил 22 гола и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://as.com/futbol/internacional/sarabia-lidera-la-revolucion-del-psg-n/?smm=CM_ES_TW&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1656776613
Пабло Сарабия
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