«ПСЖ» не будет отдавать Пабло Сарабию в аренду в этом сезоне
Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия не будет снова отдан в аренду в этом сезоне.
По данным AS, 30-летний футболист будет входить в состав первой команды и играть на «Парк де Пренс» в сезоне-2022/23.
Сарабия перешел в «ПСЖ» из «Севильи» три года назад, но прошлый сезон провел в Португалии в составе «Спортинга», где стал лучшим бомбардиром с 21 голом и девятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что испанец может перейти в «Атлетико» на правах аренды.
За «ПСЖ» полузащитник провел 79 матчей во всех соревнованиях, забил 22 гола и отдал 12 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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3
|Монако
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4
|Ренн
|0
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|0
|0-0
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5
|Ницца
|0
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6
|Страсбур
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|0
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|0-0
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7
|Ланс
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|0
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8
|Лион
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9
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10
|Лилль
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11
|Брест
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12
|Реймс
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|0
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13
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
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15
|Труа
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|0-0
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16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
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20
|Осер
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|7.08
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Анже – Нант
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
|- : -
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|00:00
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|00:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
|00:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
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