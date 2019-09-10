«ПСЖ» настроен продать Неймара в зимнее трансферное окно

Спортивный директор «ПСЖ» хотел бы продать 27-летнего нападающего Неймара в зимний трансферный период, поскольку устал от слухов и давления на клуб из-за него, cообщает Sport.ec.

Отмечается, что претендами на форварда по-прежнему остаются «Реал» и «Барселона», о переходе в которые ходили слухи в течение всего летнего трансферного окна.

Его контракт с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 180 миллионов евро.

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