Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:45

«ПСЖ» — «Нант»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Нант» сыграют в чемпионате Франции 30 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Нант» сыграют в 13-м туре чемпионата Франции в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при условии подписки.

Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Нант» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 13-й тур
30 нояб, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
Нант

После 12 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 32 очками. У «Нанта» — 10 очков и 16-я строчка.

Вратарь парижан Матвей Сафонов в этом сезоне провел четыре матча в лиге 1 и пропустил два гола. Еще две игры и один пропущенный мяч у российского голкипера в Лиге чемпионов.

ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Читайте также
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Шольц призвал не играть в русскую рулетку через ультиматумы РФ
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
Популярное видео
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ренн» с крупным счетом обыграл «Сент-Этьен»

«Брест» дома одержал победу над «Страсбуром»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 10 2 0 36-10 32
2
 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 12 6 4 2 19-11 22
5
 Ницца 12 5 5 2 23-12 20
6
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
7
 Лион 12 5 4 3 19-16 19
8
 Осер 12 6 1 5 21-19 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 12 4 3 5 13-14 15
11
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
12
 Страсбур 12 3 4 5 21-24 13
13
 Брест 12 4 1 7 16-22 13
14
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
15
 Гавр 12 4 0 8 10-23 12
16
 Нант 12 2 4 6 14-19 10
17
 Анже 12 2 4 6 13-21 10
18
 Монпелье 12 2 1 9 11-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
29.11 22:45
Реймс – Ланс
 0 : 2
30.11 19:00
Ренн – Сент-Этьен
 5 : 0
30.11 21:00
Брест – Страсбур
 - : -
30.11 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
1.12 17:00
Монпелье – Лилль
 - : -
1.12 19:00
Гавр – Анже
 - : -
1.12 19:00
Лион – Ницца
 - : -
1.12 19:00
Тулуза – Осер
 - : -
1.12 22:45
Марсель – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 7
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

 4
И К Ж
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
Стефан Дзодич

Стефан Дзодич

Монпелье

 3 1 2
Маркюс Коко

Маркюс Коко

Нант

 7 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости