«ПСЖ» — «Нант»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции
«ПСЖ» и «Нант» сыграют в 13-м туре чемпионата Франции в субботу, 30 ноября. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) и начнется в 23.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру лиги 1 покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Смотреть контент сервиса можно при условии подписки.
Ключевые события и результат игры «ПСЖ» — «Нант» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
После 12 туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции с 32 очками. У «Нанта» — 10 очков и 16-я строчка.
Вратарь парижан Матвей Сафонов в этом сезоне провел четыре матча в лиге 1 и пропустил два гола. Еще две игры и один пропущенный мяч у российского голкипера в Лиге чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|36-10
|32
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|27-16
|23
|
4
|Лилль
|12
|6
|4
|2
|19-11
|22
|
5
|Ницца
|12
|5
|5
|2
|23-12
|20
|
6
|Ланс
|13
|5
|5
|3
|15-12
|20
|
7
|Лион
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|
8
|Осер
|12
|6
|1
|5
|21-19
|19
|
9
|Реймс
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|
10
|Тулуза
|12
|4
|3
|5
|13-14
|15
|
11
|Ренн
|13
|4
|2
|7
|18-19
|14
|
12
|Страсбур
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|
13
|Брест
|12
|4
|1
|7
|16-22
|13
|
14
|Сент-Этьен
|13
|4
|1
|8
|11-30
|13
|
15
|Гавр
|12
|4
|0
|8
|10-23
|12
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|14-19
|10
|
17
|Анже
|12
|2
|4
|6
|13-21
|10
|
18
|Монпелье
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|29.11
|22:45
|
Реймс – Ланс
|0 : 2
|30.11
|19:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|5 : 0
|30.11
|21:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|30.11
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|1.12
|17:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|1.12
|19:00
|
Гавр – Анже
|- : -
|1.12
|19:00
|
Лион – Ницца
|- : -
|1.12
|19:00
|
Тулуза – Осер
|- : -
|1.12
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2