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22 апреля, 17:00

«ПСЖ» — «Нант»: трансляция матча Лиги 1

«ПСЖ» и «Нант» сыграют в чемпионате Франции 22 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Global Look Press

«ПСЖ» и «Нант» сыграют в 26-м туре Лиги 1 в среду, 22 апреля. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур.
22 апреля, 20:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
3:0
Нант

Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Нант» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 25 туров «ПСЖ» набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Нант» с 20 очками располагается на 17-й строчке в чемпионате.

В 25-м туре парижане проиграли «Лиону» со счетом 1:2, команда из Нанта сыграла вничью с «Брестом» — 1:1.

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ФК Нант
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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