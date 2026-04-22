«ПСЖ» — «Нант»: трансляция матча Лиги 1

«ПСЖ» и «Нант» сыграют в чемпионате Франции 22 апреля

«ПСЖ» и «Нант» сыграют в 26-м туре Лиги 1 в среду, 22 апреля. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур.

22 апреля, 20:00. Парк де Пренс (Париж)

Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Нант» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 25 туров «ПСЖ» набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Нант» с 20 очками располагается на 17-й строчке в чемпионате.

В 25-м туре парижане проиграли «Лиону» со счетом 1:2, команда из Нанта сыграла вничью с «Брестом» — 1:1.

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