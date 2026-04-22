«ПСЖ» — «Нант»: трансляция матча Лиги 1
«ПСЖ» и «Нант» сыграют в чемпионате Франции 22 апреля
«ПСЖ» и «Нант» сыграют в 26-м туре Лиги 1 в среду, 22 апреля. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Нант» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
После 25 туров «ПСЖ» набрал 63 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Нант» с 20 очками располагается на 17-й строчке в чемпионате.
В 25-м туре парижане проиграли «Лиону» со счетом 1:2, команда из Нанта сыграла вничью с «Брестом» — 1:1.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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|0-0
|0
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4
|Лион
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Марсель
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|0
|0
|0
|0-0
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6
|Ренн
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|0
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|0-0
|0
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7
|Монако
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|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Страсбур
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|0
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|0-0
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9
|Тулуза
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|0
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0
|0
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|0-0
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11
|Париж
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|0
|0
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|0-0
|0
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12
|Брест
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|0
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|0-0
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13
|Анже
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|0
|0
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|0-0
|0
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14
|Гавр
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
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|0-0
|0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -
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