«ПСЖ» на своем поле уступил «Нанту»

«ПСЖ» проиграл «Нанту» (1:2) в матче 29-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев отличился Юлиан Дракслер. У гостей забивали Рэндал Коло Муани и Мозес Саймон.

Парижане с 60-ю очками занимают второе место. Столько же у идущего третьим «Лиона». У лидирующего «Лилля» на три очка больше. «Нант» набрал 27 очков и поднялся на 18-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

29-й тур

«ПСЖ» — «Нант» — 1:2 (1:0)

Голы: Дракслер, 42 (1:0). Коло Муани, 59 (1:1). Саймон, 71 (1:2).

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Диалло, Дагба (Керер, 74), Дракслер (Сарабия, 74), Данилу Перейра, Рафинья (Икарди, 56), Верратти, Ди Мария (Паредес, 62), Мбаппе.

«Нант»: Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Траоре, Жиротто, Туре, Блас (Луза, 84), Чиривелья, Саймон (Эмон, 83), Коко, Коло Муани (Бамба, 83).

Предупреждения: Саймон, 45. Рафинья, 48. Траоре, 50. Верратти, 67.

Судья: Абед.

14 марта. Париж. Стадион «Парк де Пренс».