«ПСЖ» намерен продлить контракт с Мбаппе

«ПСЖ» намерен продлить контракт с нападающим Кильяном Мбаппе. Клуб начал переговоры с 20-летним французом о продлении контракта, рассчитанного до лета 2022 года, сообщает L'Equipe.

Пока парижане не сделали официального предложения Мбаппе, но обозначили желание сохранить игрока в команде.

При этом Мбаппе может ответить отказом. Одной из причин нежелания 20-летнего француза оставаться в парижском клубе является отказ руководства предложить ему зарплату, как у Неймара, который зарабатывает около 30 миллионов евро в год. Мбаппе планирует продолжить карьеру в мадридском «Реале».

Мбаппе забил 5 голов и отдал 3 паса в 7 матчах чемпионата Франции в этом сезоне. В трех играх Лиги чемпионов он забил 3 гола и отдал 1 пас.

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