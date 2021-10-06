«ПСЖ» надеется убедить Мбаппе остаться в клубе. Контракт игрока заканчивается летом
«ПСЖ» надеется убедить Мбаппе остаться в клубе
01:12
Руководство «ПСЖ» все еще надеется убедить Кильяна Мбаппе продлить контракт, сообщает RMC. Нынешнее соглашение игрока заканчивается следующим летом.
Ранее сам 22-летний француз открыто заявил, что не собирается оставаться в «ПСЖ» и подписывать новый контракт с клубом.
В сезоне-2021/22 Мбаппе провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает француза в 160 миллионов евро.
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