«ПСЖ» надеется, что «Манчестер Юнайтед» договорится с Почеттино летом

Руководство «ПСЖ» недовольно работой главного тренер Маурисио Почеттино. Поэтому клуб не станет препятствовать переговорам аргентинского специалиста с «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

Французский клуб не хотел бы выплачивать компенсацию за увольнение специалиста и расторжение контракта. Если аргентинец согласует свой переход в «Манчестер», контракт расторгнут по обоюдному согласию.

В «МЮ» хотят объявить о новом назначении как можно скорее. Сейчас главным тренером в команде из Манчестера трудится Ральф Рангник, однако в клубе намерены расстаться с немецким специалистом до конца сезона.

«МЮ» идет шестым в таблице с 50 очками после 29 игр, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 очков.