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Сегодня, 17:07

«ПСЖ» надеется, что «Манчестер Юнайтед» договорится с Почеттино летом

Иван Шитик
Корреспондент
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Руководство «ПСЖ» недовольно работой главного тренер Маурисио Почеттино. Поэтому клуб не станет препятствовать переговорам аргентинского специалиста с «Манчестер Юнайтед», сообщает The Telegraph.

Французский клуб не хотел бы выплачивать компенсацию за увольнение специалиста и расторжение контракта. Если аргентинец согласует свой переход в «Манчестер», контракт расторгнут по обоюдному согласию.

В «МЮ» хотят объявить о новом назначении как можно скорее. Сейчас главным тренером в команде из Манчестера трудится Ральф Рангник, однако в клубе намерены расстаться с немецким специалистом до конца сезона.

«МЮ» идет шестым в таблице с 50 очками после 29 игр, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 20 очков.

Маурисио Почеттино
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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Лилль – Бордо
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Лион – Анже
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3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
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Монпелье – Брест
 - : -
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Ницца – Ренн
 - : -
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ПСЖ – Лорьян
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Сент-Этьен – Марсель
 - : -
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Монако

 17
Кильян Мбаппе

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ПСЖ

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Ренн

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ПСЖ

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Ренн

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