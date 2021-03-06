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«ПСЖ» набрал 100 миллионов подписчиков в социальных сетях

01:24
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«ПСЖ» объявил, что на официальные страницы клуба на различных платформах подписались более 100 миллионов человек. При подсчете учитывались страницы в Facebook, Twitter, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Twitch, Weibo и Snapchat.

«ПСЖ» девять раз становился чемпионом Франции, тринадцать раз выигрывал Кубок Франции и девять раз Кубок французской лиги. Сейчас команда идет на 3-м месте в турнирной таблице лиги 1. В среду, 10 марта, ей предстоит игра с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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