«ПСЖ» набрал 100 миллионов подписчиков в социальных сетях
«ПСЖ» объявил, что на официальные страницы клуба на различных платформах подписались более 100 миллионов человек. При подсчете учитывались страницы в Facebook, Twitter, Instagram, Tik-Tok, YouTube, Twitch, Weibo и Snapchat.
«ПСЖ» девять раз становился чемпионом Франции, тринадцать раз выигрывал Кубок Франции и девять раз Кубок французской лиги. Сейчас команда идет на 3-м месте в турнирной таблице лиги 1. В среду, 10 марта, ей предстоит игра с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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