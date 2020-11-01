«ПСЖ» на выезде обыграл «Нант»
«ПСЖ» победил «Нант» (3:0) в матче девятого тура чемпионата Франции. Парижане набрали 21 очко и лидируют в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
«Нант» — «ПСЖ» — 0:3 (0:0)
Голы: Эррера, 47 (0:1). Мбаппе, 65 — с пенальти (0:2). Сарабия, 88 (0:3).
Нереализованный пенальти: Бамба, 70 (вратарь)
«Нант»: Лафон, Аппиа, Кастеллетто, Траоре, Абед, Блас (Перейра де Са, 84), Чиривелья (Туре, 73), Луза, Саймон (Бамба, 25), Коко (Огюстен, 73), Коло Муани.
«ПСЖ»: Навас, Диалло, Дагба, Баккер, Эррера, Гей (Маркиньюс, 66), Сарабия, Данилу Перейра (Керер, 66), Рафинья (Кюрзава, 74), Мбаппе (Фадига, 74), Кин (Руис-Атиль, 46).
Предупреждения: Блас, 32. Коко, 67. Дагба, 80.
Судья: Бен Эль-Хадж.
31 октября. Нант. Стадион «Божуар — Луи Фонтено».
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