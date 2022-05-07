«ПСЖ» на следующей неделе обсудит выкуп Нуну Мендеша у «Спортинга»

«ПСЖ» собирается выкупить арендованного у лиссабонского «Спортинга» защитника Нуну Мендеша, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, на следующей неделе представители парижан обсудят с португальским клубом выкуп футболиста. У «ПСЖ» есть опция выкупа игрока за 40 миллионов евро. Клуб готов предложить 19-летнему португальцу контракт до конца июня 2026 года.

«ПСЖ» арендовал Мендеша у «Спортинга» в конце августа 2021 года. Игрок сделал 2 результативных передачи в 35 матчах за французскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 40 миллионов евро.