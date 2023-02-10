«ПСЖ» может уволить футбольного советника Кампуша в случае неудачи в Лиге чемпионов

«ПСЖ» может уволить футбольного советника команды Луиша Кампуша в случае неудачного выступления в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает журналист Дани Гил.

По информации источника, руководство клуба недовольно португальским селекционером из-за того, что в зимнее трансферное окно парижский клуб бездействовал. Также боссы команды смущены тем, что Кампуш совместно работает с «Сельтой».

58-летний функционер присоединился к парижской команде летом 2022 года.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, набрав 54 очка за 22 матча.

В Лиге чемпионов парижанам предстоит встретится с «Баварией». Первый матч пройдет 14 февраля, начало — 23.00 мск. Ответная встреча состоится 8 марта.