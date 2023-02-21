«ПСЖ» может убрать из клуба советника по футбольным вопросам Луиша Кампуша

Советник «ПСЖ» по футбольным вопросам Луиш Кампуш может потерять свое место в клубе, сообщает Foot Mercato.

У португальца возникли конфликты с некоторыми игроками команды, в первую очередь, с нападающим Неймаром.

Также по ходу матча чемпионата Франции с «Лиллем» (4:3) при счете 2:3 советник парижского клуба выбежал в техническую зону и начал кричать на судей и игроков, выражая недовольство.

Такое поведение было негативно воспринято в руководстве действующего чемпиона Франции.