«ПСЖ» может подписать Упамекано, если он не продлит контракт с «Баварией»
«ПСЖ» следит за ситуацией с контрактом защитника «Баварии» Дайота Упамекано, сообщает RMC Sport. Мюнхенский клуб ведет переговоры о продлении соглашения с 27-летним французом.
Действующий контракт Упамекано рассчитан до июня 2026 года. Парижский клуб готов вступить в переговоры с игроком сборной Франции, если он не продлит договор с «Баварией».
В этом сезоне Упамекано сыграл в 15 матчах во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.
Новости