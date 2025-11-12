Футбол
12 ноября, 03:47

«ПСЖ» может подписать Упамекано, если он не продлит контракт с «Баварией»

Евгений Козинов
Корреспондент

«ПСЖ» следит за ситуацией с контрактом защитника «Баварии» Дайота Упамекано, сообщает RMC Sport. Мюнхенский клуб ведет переговоры о продлении соглашения с 27-летним французом.

Действующий контракт Упамекано рассчитан до июня 2026 года. Парижский клуб готов вступить в переговоры с игроком сборной Франции, если он не продлит договор с «Баварией».

В этом сезоне Упамекано сыграл в 15 матчах во всех турнирах и получил 4 желтые карточки.

Дайот Упамекано
